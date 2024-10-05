السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعا لجنود الاحتلال في موقع جل الدير بصلية صاروخية

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :