شاهد/عريس من ليبيا يصطحب نمرا مفترسا لحفل زفافه!

العالم- ليبيا

فقد أظهر مقطع فيديو متداول نمراً غير مقيد يركب بهدوء في الصندوق الخلفي لسيارة رباعية الدفع تتقدم موكب زفاف مهيب شاركت فيه عشرات السيارات، وبجانبه أصدقاء العريس، وذلك في جولة جابت الشوارع الرئيسية بالعاصمة طرابلس.

وأثارت الواقعة رعبا واسعا أعرب عنه الليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن الفعل ممنوع بسبب حوادث مؤلمة عاشتها البلاد مراراً.

وتعد تربية الحيوانات المفترسة ظاهرة منتشرة في ليبيا، فكثيرا ما شوهدت أسود ونمور تتجول برفقة أصحابها في الشوارع والأماكن العامة وداخل الأحياء السكنية، رغم خطورتها.

حوادث قتل

يذكر أنه في الأشهر الماضية، تكررت حوادث القتل التي تورطت فيها هذه الحيوانات، آخرها إقدام نمر على افتراس طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، عندما كان يتجول في مزرعة والده بمدينة أجدابيا شرق البلاد، مما أدى إلى وفاته.

وعقب هذه الحادثة التي حصلت شهر يوليو الماضي، قرر رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، الحظر الكامل للاحتفاظ بالحيوانات المفترسة وتربيتها في المنازل والمزارع أو الأماكن الخاصة، أو تركها تتجول في الشوارع لأي سبب.

كما أعلنت الحكومة مهلة أقصاها 15 يوما لتسليم هذه الحيوانات المفترسة لوزارة الداخلية، تمهيدا لإيداعها في الأماكن المخصصة لها، كما حظرت استيراد أو إدخال الحيوانات المفترسة إلى إقليم الدولة، محذرة المخالفين لهذه الإجراءات.