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شهداء ومصابون بغارة استهدفت شاحنة اغاثية اثناء تجمع فلسطينيين حولها بجباليا

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

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