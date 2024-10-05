استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين في غزة ومنشورات تدعو لإخلاء مخيمات

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وما زالت غزة ترزح تحت نيران القصف الجوي والمدفعي التي لا ترحم الاطفال والنساء والشجر والحجر بحثا عن انجاز يعيد لتل ابيب اعتبارها المفقود وهزيمتها على يد المقاومة وانفاقها التي تحولت الى رعب يقض مضاجع المحتل بحثا عن عناصر المقاومة والاسرى الاسرائيليين.

غارات جوية مكثفة على حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة وانفجارات عنيفة بمحيط الكلية الجامعية، والتي اطلق الجيش قنابل دخانية في محيطها بالتزامن مع إطلاق نار من آلياته.

مصادر طبية قالت ان 17 شهيدا ارتقوا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ صباح اليوم.

ثلاثة شهداء منهم طفلان في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في البلدة القديمة بمدينة غزة، وشهيد في قصف مدفعي إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة، والغارة الأخيرة على مخيم النصيرات استهدفت منزلا سكنيا لعائلة غنيم غرب دوار أبو صرار.

الغارت استهدفت محيط موقف جباليا وسط مدينة غزة ومخيم جباليا شمالي القطاع، هذا فيما اطلقت مدفعية الاحتلال قنابل صوتية في أجواء المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة غزة.

توغلات قوات الاحتلال لا تنتهي، واخرها في شمال القطاع حيث قامت الطائرات الإسرائيلية بإلقاء منشورات تطالب السكان بإخلاء منازلهم في الأحياء الشمالية لمخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع.

ودعت المنشورات المواطنين إلى التوجه نحو "مناطق آمنة"، حسب زعمها، كما توغلت في منطقتي تلة أبو صفية شرق مخيم جباليا والبورة في بيت حانون شمال القطاع المحاصر.

الدفاع المدني تحدث عن 9 مصابين إثر استهدافهم بمسيرة إسرائيلية عند دوار أبو شرخ شمال قطاع غزة، كما قال الدفاع المدني ان طواقمه انقذت 5 مصابين من تحت أنقاض منزل لعائلة "البنا" واخمدت حريقا كبيرا في المكان بعد أن قصفه الاحتلال بالقرب من مركز شرطة جباليا البلد شمال قطاع غزة، كما توجهت لنجدة عائلة المحيسن عند موقف جباليا وسط المدينة ايضا.

طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر" اطلقت النار في محيط منطقتي المصلبة وحسن البنا في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، كما قصفت المدفعية محيط مدرسة عين جالوت في منطقة حسن البنا بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، في ظل تحليق جوي على ارتفاع منخفض في أجواء مدينة غزة.