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قائد بحرية حرس الثورة الإسلامية اللواء تنكسيري: نحن من يرسي الامن والاستقرار في مضيق هرمز ولن نسمح أبدا للتغول الأميركي ان يهدد المنطقة

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

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