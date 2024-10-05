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اللواء تنكسيري: رسالة السلام والصداقة لاصدقائنا "نحن قادرون" لكن رسالتنا للأعداء اذا كانوا يريدون ان يلعبوا بالنار في المنطقة فسنقف ضدهم بحزم

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

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