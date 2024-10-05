السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

اللواء تنكسيري: إحدى هذه الحالات هي لعب نتنياهو بالنار وقدح زنادها ونحن قد وضعنا حتى خطط التدريبات المختلفة لها

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :