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موقع والا العبري عن مستشفى زيف في صفد: وصول 110 جرحى بينهم جنود جراء التصعيد وإطلاق صواريخ ومسيّرات في الأيام الأخيرة

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

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