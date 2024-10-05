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متحدث الجيش الإسرائيلي: منذ بداية المناورة البرية عند الحدود الشمالية سقط 9 قتلى في صفوف الجيش إضافة الى 86 جريحا حالة 16 منهم خطيرة

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

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