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الغارديان: "إسرائيل" لن تتمكن من تحمل تبادل الضربات مع ايران اذا ما تحول الصراع الى صراع طويل الامد

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

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