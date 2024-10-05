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الغارديان: الضربات الايرانية قد تكون لها آثار مميتة اذا استهدفت مدينة مثل تل ابيب او وجهت الى اهداف اخرى عالية القيمة كمصافي النفط قرب حيفا

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

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