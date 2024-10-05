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الغارديان: الحقيقة الأساسية تظل ان ايران أثبتت انها قادرة على ضرب "إسرائيل" بقوة

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

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