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أنباء عن غارات إسرائيلية على منطقة القصير السورية الحدودية مع لبنان بمحافظة حمص

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

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