السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مدفعية الإحتلال الإسرائيلي تقصف بلدة حانين في جنوب لبنان

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :