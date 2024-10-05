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متحدث الخارجية الايرانية يدين بشدة العدوان الأميركي البريطاني على صنعاء والحديدة ومناطق اخرى باليمن ويعتبره انتهاكا صارخا للقوانين الدولية

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

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