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غارة إسرائيلية عنيفة على بلدة القوزح في قضاء النبطية جنوبي لبنان

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

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