السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤
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الطيران الإسرائيلي يشن 4 غارات عنيفة جدا على الضاحية الجنوبية لبيروت

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

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