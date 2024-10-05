السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الإحتلال: صفارات الإنذار تدوي في "ميروم جولان" بالجولان خشية تسلل طائرات مسيّرة

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :