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صفارات الإنذار تدوي في "ألون هبشان" جنوب الجولان خشية تسلل طائرات مسيّرة

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

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