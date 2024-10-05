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المقاومة اللبنانية تشن هجوما بسرب مسيّرات انقضاضية على قاعدة شمشون (مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية) مستهدفة تموضع قوات العدو

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

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