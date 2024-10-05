السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

صفارارت الإنذار تدوي في كريات شمونه ومرغليت والمنارة وكفار بلوم بإصبع الجليل للتحذير من سقوط قذائف صاروخية

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :