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أنباء عن إصابة مركز شرطة الإحتلال في كريات شمونه بقصف صاروخي من لبنان

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

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