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مراسل العالم: الغارات الصهيونية على الضاحية الجنوبية لم تتوقف منذ ساعة من الآن

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

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