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مراسل العالم: الغارة الاسرائيلية الاخيرة على الضاحية الجنوبية وقعت قرب مطار بيروت الدولي

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

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