بالفيديو..غارات عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

العالم-لبنان

وشن جيش الاحتلال فجر اليوم الاحد غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية، تركزت في مناطق حارة حريك، والرويس، وبرج البراجنة، والشويفات.

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وترافقت الغارات مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المنطقة، حيث سمع صداها إلى مناطق خارج بيروت.

لبنان

وفي وقت سابق من يوم السبت، شنت طائرات الحربية عدداً من الغارات، على مناطق في الضاحية الجنوبية.

لبنان

ومساء السبت، شن العدو الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة الجية الساحلية في منطقة الشوف. وأدت إلى استشهاد شخصين وإصابة (18) آخرين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة. ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل على رفع الانقاض.