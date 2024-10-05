السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: استهدفنا برشقة صاروخية قوات إسرائيلية اثناء إجلاء جنود قتلى وجرحى في مستوطنة المنارة

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :