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شهداء وإصابات بقصف اسرائيلي لمدرسة الشافعي التي تؤوي نازحين بمدينة غزة

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

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