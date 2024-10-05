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30 شهيدا و150 جريحا جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على شمال قطاع غزة

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

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