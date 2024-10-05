السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شهداء وجرحى بقصف الإحتلال محيط بوابة مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :