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الإحتلال الإسرائيلي يعاود غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

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