السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤
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غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش

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