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إنتشال شهداء وجرحى جراء استهداف الإحتلال مسجدا يؤوي نازحين أمام بوابة مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة

السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

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