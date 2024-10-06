الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

16 شهيدا بغارة للاحتلال على مسجد يؤوي نازحين في ديرالبلح وسط قطاع غزة

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :