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مصادر لبنانية: أكثر من 20 غارة لطيران الإحتلال الإسرائيلي تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت فجر اليوم الأحد

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

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