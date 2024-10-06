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ترامب يهاجم بايدن وهاريس بسبب إعصار هيلين

ترامب يهاجم بايدن وهاريس بسبب إعصار هيلين
الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

انتقد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إدارة الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، المرشحة للانتخابات عن الديمقراطيين، على خلفية ضرب إعصار "هيلين" للساحل الأمريكي.

العالم - الأميرکيتان

وقال ترامب خلال تجمع لأنصاره في مدينة باتلر بولاية بنسلفانيا، يوم السبت: "إنهم يعرضون 750 دولارا على الناس الذين دمرت بيوتهم، وفي الوقت ذاته نرسل عشرات المليارات من الدولارات إلى الدول الأجنبية التي لم يسمع عنها معظم الناس أبدا".

وضرب إعصار "هيلين" الساحل الشرقي الأمريكي منذ أواخر سبتمبر، وقد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 227 شخصا، وانقطاع الكهرباء عن حوالي مليون شخص، معظمهم في ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية.

وأعلن وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس أن الوكالة الفدرالية للطوارئ لا تمتلك الموارد الكافية لمواجهة آثار الإعصار حتى نهاية الموسم.

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