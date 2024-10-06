الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤
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أكثر من 20 غارة إسرائيلية عنيفة جدا تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

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