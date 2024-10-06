الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: قصف مدفعي إسرائيلي يحاصر عشرات العائلات في جباليا ومناطق بشرق وشمال قطاع غزة

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :