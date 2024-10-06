الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية:تحليق مكثف للطائرات المسيرة الاسرائيلية في اجواء بيروت

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :