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حزب الله:استهداف تجمعات قوات الاحتلال بمستوطنة المنارة 3 مرات في ربع ساعة

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

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