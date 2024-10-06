الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال نفذ غارات استهدفت محطة توتال على طريق المطار ومبنى في الغبيري ومنطقة الصفير وبرج البراجنة وصحراء الشويفات وحي الاميركان وحارة حريك

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :