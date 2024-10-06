الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: الغارات الاسرائيلية شملت الشويفات ببيروت وهي منطقة غير مخلاة

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :