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مصادر لبنانية: اكثر من 30 غارة على الضاحية الجنوبية في اعنف ليلة منذ بدء العدوان

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

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