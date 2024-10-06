الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

حركة المجاهدين الفلسطينية: ندين بشدة استهداف الاحتلال للضاحية الجنوبية ببيروت باطنان القنابل الاميركية والذي يترافق مع مجازر الابادة في غزة

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :