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صحيفة هاآرتس العبرية: التصعيد مع حزب الله وايران تسبب بتكاليف تقدر باكثر من 5 مليارات دولار

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

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