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مراسل العالم: الاحتلال حاول التوغل من منطقة شعيب والمقاومة تصدت له

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

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