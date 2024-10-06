تفاصيل مثيرة وجديدة حول مجزرة 'البيجر'

العالم - فلسطين

وقالت الصحيفة في التقرير الذي استند إلى إفادات مسؤولين إسرائيليين وشرق أوسطيين وأمريكيين مطلعين على الأحداث، إن فكرة عملية أجهزة النداء نشأت في عام 2022، وبدأت أجزاء من الخطة تتبلور قبل أكثر من عام من هجوم "حماس" في 7 أكتوبر، وكان ذلك وقتا هادئا نسبيا على الحدود الشمالية مع لبنان.

وكان "الموساد" قد عمل لسنوات على اختراق "حزب الله" من خلال المراقبة الإلكترونية والمخبرين البشريين. وبمرور الوقت، أدرك قادة "حزب الله" القلق بشأن ضعف المجموعة أمام المراقبة والاختراق الإسرائيليين، خوفا من أن يتم تحويل حتى الهواتف المحمولة العادية إلى أجهزة تنصت وتتبع تسيطر عليها "إسرائيل" وهكذا ولدت فكرة إنشاء نوع من اجهزة الاتصالات المحصنة، كما قال المسؤولون.

بدأ الموساد في إدخال الجزء الأول من الخطة، أجهزة اتصال لاسلكية مفخخة، إلى لبنان منذ ما يقرب من عقد من الزمان، في عام 2015.

وتحتوي أجهزة الراديو المحمولة ثنائية الاتجاه على حزم بطاريات كبيرة الحجم ومتفجرات مخفية ونظام إرسال يمنح تل أبيب إمكانية الوصول الكامل إلى اتصالات "حزب الله".

وقد اكتفى الإسرائيليون بالتنصت على حزب الله على مدى تسع سنوات، ، كما قال المسؤولون، مع الاحتفاظ بخيار تحويل أجهزة الاتصال اللاسلكية إلى قنابل في حالة حدوث أزمة مستقبلية، ولكن بعد ذلك جاءت فرصة جديدة ومنتج جديد براق: جهاز اتصال لاسلكي صغير مزود بمتفجرات قوية.

ولأن قادة حزب الله كانوا على دراية بالتخريب المحتمل، لم يكن من الممكن أن تأتي أجهزة النداء من "إسرائيل" أو الولايات المتحدة أو أي حليف آخر ، لذا، في عام 2023، بدأت المجموعة تتلقى طلبات لشراء كميات كبيرة من أجهزة النداء التي تحمل العلامة التجارية التايوانية "أبولو"، وهي علامة تجارية معروفة وخط إنتاج له توزيع عالمي ولا توجد روابط واضحة لها مع المصالح الإسرائيلية أو اليهودية.

وقال المسؤولون إن الشركة التايوانية لم تكن على علم بالخطة، وجاء عرض المبيعات من مسؤول تسويق موثوق به من قبل "حزب الله" وله صلات بأبولو. وفق زعم نيويورك تايمز.

وكانت مسؤولة التسويق، وهي امرأة رفض المسؤولون الكشف عن هويتها وجنسيتها، ممثلة مبيعات سابقة للشركة التايوانية في الشرق الأوسط أسست شركتها الخاصة وحصلت على ترخيص لبيع مجموعة من أجهزة النداء التي تحمل العلامة التجارية "أبولو."

وقد عرضت في وقت ما من عام 2023، على "حزب الله" صفقة على أحد المنتجات التي تبيعها شركتها: جهاز AR924 المتين والموثوق به.

وقال مسؤول إسرائيلي مطلع على تفاصيل العملية: "كانت هي من تواصلت مع حزب الله، وأوضحت لهم لماذا كان جهاز النداء الأكبر حجما والمزود ببطارية أكبر أفضل من النموذج الأصلي".

وقال المسؤول إن إحدى نقاط البيع الرئيسة لجهاز AR924 كانت أنه "من الممكن شحنه بكابل، وكانت البطاريات تدوم لفترة أطول".

وكما اتضح، تم الاستعانة بمصادر خارجية لإنتاج الأجهزة ولم يكن لدى مسؤول التسويق أي علم بالعملية ولم يكن على علم بأن أجهزة النداء تم تجميعها فعليا في "إسرائيل" تحت إشراف "الموساد"، وفقا للمسؤولين المطلعين على المؤامرة.