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مصادر فلسطبينية: اطلاق صاروخين أرض -أرض من لبنان باتجاه الاراضي المحتلة

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

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