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منظمة اليونيسف: 690 طفلا اصيبوا في الاسابيع الستة الاخيرة بسبب العدوان

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

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