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مصادر لبنانية: تحليق مكثف لطيران الاحتلال الاستطلاعي والمسير فوق قرى صور وبنت جبيل

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

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