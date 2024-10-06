الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

غارات صهيونية تستهدف الضاحية الجنوبية ببيروت

الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :